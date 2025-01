Spazionapoli.it - Napoli-Juventus, Anguissa avvisa i rivali: il messaggio è chiaro!

Zambodopo la vittoria contro la: chedel centrocampista. Ilfa sua la super sfida casalinga contro la, rifilando alla squadra di Thiago Motta la prima sconfitta stagionale in Serie A. Gli azzurri si sono imposti in rimonta con il punteggio di 2-1, portando a casa la settima vittoria di fila. Al di là dell’ottima prova corale, a trascinare i partenopei al successo ci hanno pensato i gol di Zamboe Romelu Lukaku. Il man of the match è stato proprio il centrocampista camerunese, il quale a fine gara è intervenuto ai microfoni di Dazn insieme ad Alex Meret.non ha dubbi: chedell’azzurro! Ilcontinua a vincere e a convincere, restando al comando della Serie A. Al termine della gara, Zamboha voluto lanciare un: “Lo sapete che-Juve è una partita speciale per la città, volevamo vincere e lo abbiamo fatto.