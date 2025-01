Laprimapagina.it - Milleproroghe: la Lega riprova con la “rottamazione quinquies” delle cartelle esattoriali

Leggi su Laprimapagina.it

La proposta di una nuova sanatoria per le, denominata “”, torna al centro del dibattito politico grazie a un emendamento presentato dalladurante la conversione del decretoquater: il punto della situazioneAttualmente, i contribuenti sono impegnati con i pagamenti della “quater”, i cui termini sono stati già prorogati per consentire il recupero dei versamenti non effettuati, evitando così la decadenza. Tuttavia, nonostante la fase operativa in corso, ladi Matteo Salvini rilancia con l’idea di una nuova misura per alleggerire ulteriormente i carichi fiscali arretrati.La proposta dellaLa “”, illustrata durante una conferenza stampa lo scorso 4 dicembre da Alberto Gusmeroli, punta a includere i carichi affidati alla riscossione tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.