Lite tremenda padre accoltella il figlio Poi la svolta | Non è come sembra

Un grave episodio di violenza familiare ha avuto luogo ieri in un’abitazione di Bergamo, dove un uomo di 70 anni hato ildi 42 anni. La rissa tra i due è scoppiata a causa di una richiesta di denaro avanzata dal.La dinamica dell’incidenteSecondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante il diverbio il 42enne avrebbe aggredito verbalmente la madre, scatenando la reazione del, che ha reagito colpendo ilcon tre coltellate.Il ricovero e le condizioni del 42enneIl 42enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove attualmente è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.Denuncia e indaginiIlè stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate. Gli investigatori continuano a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre le autorità stanno raccogliendo ulteriori testimonianze per fare chiarezza su quanto accaduto.