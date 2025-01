Ilgiorno.it - L’incredibile messinscena dei ladri che si fingono carabinieri: alle vittime sparisce il Rolex. Cosa è successo

Codogno (Lodi) – Si, entrano in un’abitazione e rubano unda quindicimila euro. L’episodio è avvenuto giorni fa, ma il fatto è emerso in queste ore con i contorni della vicenda davvero incredibili. Infatti, secondo quanto appreso, due malviventi hanno messo nel mirino una casa in via papa Giovanni XXIII al rione Villaggio San Biagio ed hanno cercato, in un primo momento, di entrare dal retro, forzando un’apertura di un locale a piano terra. Sembra che sia scattato l’allarme o che comunque poco dopo siano comparsi i proprietari ai quali i due sconosciuti si sono rivolti con sfrontatezza, accreditandosi come forze dell’ordine con tanto di giubbottino con la scritta per rendersi credibili. Inon hanno fatto dietrofront, ma anzi hanno chiesto ai padroni di casa di poter effettuare una sopralluogo all’interno dell’abitazione per accertarsi che tutto fosse a posto: una scusa, ovviamente, a cui purtroppo i proprietari hanno creduto perché i malviventi hanno dimostrato di sapersi muovere come veri rappresentanti delle forze dell’ordine con piglio, sangue freddo e senza paura evidentemente di essere scoperti.