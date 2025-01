Sport.quotidiano.net - La Vis con la spinta dei tifosi verso Terni. Big match durissimo con terzo posto a vista

Domani alle 19,30 al Libero Liberati dila Vis vuole aggiungere la pietra più preziosa alla sua già ricca collana di vittorie. Dopo sei successi ed un pareggio nelle ultime 8 gare, gli uomini di Stellone vedono nella gara contro la Ternana la possibilità, per la prima volta in stagione, di agguantare ilgradino del podio. Per sconfiggere a domicilio la corazzata di mister Ignazio Abate servirà però una prestazione magistrale. Nei ranghi della formazione umbra, alle prese con diversi infortuni, rientrano tre pedine importanti come Maestrelli, Casasola e Cianci. Se per il primo, giovane difensore centrale rientrato a lavorare in gruppo dopo tre settimane di stop, resta in dubbio l’impiego dal primo minuto per Casasola e Cianci la titolarità appare scontata. La loro assenza si era infatti sentita nell’ ultima gara, quella di Pineto, dove i rossoverdi, a sorpresa, hanno raccolto la loro seconda sconfitta stagionale.