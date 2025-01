Ilrestodelcarlino.it - I pugliesi rinforzati dal mercato, ora hanno pure Bonfanti

Nel match dell’andata fu decisiva la capocciata di Dorval che regalò i tre punti al Bari di Moreno Longo. Oggi il Cesena si troverà di fronte una squadra almeno in parte cambiata, per via degli infortuni, per via dele anche per qualche avversario che da allora si è saputo ritagliare più spazio, il riferimento in questo caso è a Nicola Bellomo. Di sicuro l’attacco deinon sarà quello visto a dicembre: Lasagna e Novakovich sono fuori per infortuni, dal Pisa è appena arrivato Nicholas, un attaccante che quando indossava la maglia del Modena fece piuttosto male al Cesena. I punti in palio oggi sono di quelli davvero pesanti, le due squadre ci arrivano con uno stato d’animo opposto: il Cesena battendo la Sampdoria si è buttato alle spalle un periodo negativo, il Bari ha pareggiato col Brescia facendosi rimontare due volte, ma quello che non va sottovalutato è il fatto che Cesena e Bari sono appaiate coioggi dentro ai playoff per via dello scontro diretto.