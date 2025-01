Sport.quotidiano.net - Dalla ’Trattoria Emilia’ di Melbourne, aperta da modenesi, sono passati anche Sinner, Bastianini, Paltrinieri e Alino Diamanti. Da Berrettini a Bagnaia, un pasto coi campioni. Nostalgia di casa? C’è il ’rifugio’ degli sportivi

C’è un cuore emiliano nel cuore di, ed è quello che scalda i tennisti. Non solo i nostri, perché ovviamente quandoe gli altri azzurri hanno assaggiato le delizie della Trattoria Emilia durante l’Australian Open, la voce si è sparsa einiziati ad arrivaregli stranieri. Sembra la storia classica di italiani che aprono un ristorante all’estero, in realtà dietro la trattoria di(e la tigelleria collegata, che si chiama Emilietta) c’è il coraggio di tre ragazziche col tempo hanno costruito il loro sogno, portando piatti veramente tradizionali, e non l’ibrido che spesso caratterizza i menù proposti all’estero. Francesco Rota oggi ha 39 anni, è partito nel 2008 da Modena dove era stato un promettente giocatore di rugby, insieme con l’amico Luca Flammia, 44, di Soliera, un paese alle porte del capoluogo.