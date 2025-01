Quotidiano.net - Corrado Augias compie 90 anni: una carriera tra giornalismo e cultura in TV

Scrittore, saggista, politico, giornalista e conduttore televisivo, un amore per la musica e la letteratura, e in genere per la conoscenza, appassionato difensore dei diritti e portabandiera di battaglie civili, quelle ispirate dalle infinite libertà che plasmano l'unicità degli individui. In breve un intellettuale.90e, solcato anche questo nuovo confine, si rilancia in questa nuova fase della suache lo ha ormai consacrato alla tv come uno tra i più amati e ascoltati giornalisti che conducono programmi di successo e allo stesso tempo di caratura storica ele. Per il pubblico un volto popolare e allo stesso tempo rispettato come lo erano quei personaggi che fino a un certo punto del secolo scorso animavano con la loro autorevolezza il piccolo schermo.