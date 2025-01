Sport.quotidiano.net - Bolelli-Vavassori, sfuma il sogno Australian Open. Lo Slam è solo rimandato

Melbourne, 25 gennaio 2025 – La finale dei riscatti, di una partita diventata un fiume, sfugge tra le mani aproprio sul più bello. La coppia italiana cede 7-6, 6-7, 3-6 contro Patten-Heliövaara all’ultimo atto deglidi doppio e deve abbandonare il. Non se ne va l’amaro in bocca degli azzurri dopo l’occasioneta proprio in Australia nel 2024. Trionfa una coppia di veri veterani, quasi costruita sulla storia di rivincita del tennista finlandese, nel 2013 costretto al ritiro e a un lavoro come steward di terra all’aeroporto di Helsinki per un mal di schiena, e poi il ritorno grazie a delle magiche punture lombari contro la sua patologia rarissima. Heliovaara, con il suo compagno britannico che ha svestito i panni del manager, nel frattempo è riuscito pure a vincere uno(Wimbledon), battendo nei primi turni proprio