Thesocialpost.it - Bergamo, la spaccata da Tiziana Fausti. I fotogrammi del colpo con l’ariete in un minuto

Unfulmineo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Una banda di ladri ha preso di mira la boutique dinel cuore di. Hanno usato un ariete artigianale per sfondare le vetrine del negozio. Il sistema antifurto con fumogeno li ha costretti a fuggire in fretta, ma il bottino supera i 100 mila euro.Leggi anche: Sara Piffer, le ultime parole della ciclista travolta e uccisa al padre: «Noi stiamo attenti, speriamo lo siano anche gli altri»La dinamica delI ladri sono arrivati con una Toyota grigio metallizzato. Hanno scelto le vetrine all’angolo tra piazza Dante e piazza Vittorio Veneto. La banda ha spostato i panettoni in cemento che avrebbero dovuto proteggere l’ingresso. Uno di loro, con il volto parzialmente coperto, ha posizionatocontro la vetrina.