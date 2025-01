Bubinoblog - AMICI 24: MARIA DE FILIPPI TRA SFIDE DI CANTO E DI BALLO OSPITA DUE CANTANTI ITALIANI

Domenica 26 gennaio alle ore 14.00 su Canale 5, immancabile appuntamento tv conDee il talent show “”.A giudicare la gara di: Fred De Palma artista che ha riscritto le regole del gioco diventando il primo a portare il latin nel mainstream in Italia. Con lui lo straordinario cantautore livornese Enrico Nigiotti.A giudicare la gara di: Fabrizio Mainini coreografo tra i principali protagonisti della danza in tv.Superospiti in studio Benji e Fede, duo musicale con all’attivo 17 dischi di platino, che presentano il loro nuovo singolo “Daisy” (brano estratto dall’album “Rewind” per Warner Music Italy).Il programma è prodotto da: Fascino P.G.T. per Mediaset. Produttore esecutivo: Paola Di Gesu. Regia: Andrea VicarioL'articolo24:DETRADIE DIDUEproviene da BUBINO.