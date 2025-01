Lapresse.it - Usa, il presidente di Panama a Mattarella: “Saremo inflessibili sulla sovranità del Canale”

In occasione del colloquio che si è svolto al Quirinale, ildella Repubblica di, José Raúl Mulino Quintero, ha tenuto a ribadire, secondo quanto si apprende, aldella Repubblica Sergiochesarà inflessibilequestione dellasul, auspicando di poter contare in proposito sul sostegno della comunità internazionale. IlUsa Donald Trump, nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca, ha ribadito la volontà di riprendere il controllo diretto deldi: “Italia al fianco diper i rapporti con l’Ue”Rilanciare i rapporti di collaborazione tra Italia e, con Roma che si schiera al fianco del Paese del centro America per i rapporti con l’Ue. Questi, secondo quanto si apprende, alcuni dei temi sul tavolo dell’incontro trae ildella Repubblica di, José Raúl Mulino Quintero che si è svolto questa mattina al Quirinale.