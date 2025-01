Ilnapolista.it - Torino e Siviglia interessate a Simeone, il Napoli non ha intenzione di cederlo (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

Nicolòrende noto che Giovanni, attaccante del, è oggetto del desiderio di. Ilsegue da tempo l’attaccante argentino, soprattutto dopo l’infortunio rimediato da Zapata. Anche l’interesse delè noto da tempo e adesso il club spagnolo sembra riprovarci.“e Sevilla hanno mostrato interesse per Giovanni, manon vogliono vendere Cholito“.#and #Sevilla have shown interest in Giovanni #, but #don’t want to sell Cholito. #transfers— Nicolò(@Nico) January 24, 2025Conte: «mi ha convinto che è un’alternativa credibile dietro a Lukaku»Antonio Conte, allenatore del, in conferenza stampa ha elogiato il lavoro di Giovanni. L’attaccante argentino è cresciuto tanto dall’arrivo del nuovo allenatore e adesso è una valida alternativa a Lukaku.