"Serve più attenzione per noi pendolari"

in difficoltà: la lettera di un cittadino sui disagi Movibus. Roberto Oliveri, residente a Sant’Ilario Milanese di Nerviano, ha deciso di far sentire la propria voce in merito ai disagi legati al servizio di trasporto pubblico fornito da Movibus. In una lettera indirizzata alla redazione, in seguito all’articolo apparso su “Il Giorno” riguardante le problematiche dei, Oliveri descrive con frustrazione la situazione che lui e molti altri utenti si trovano ad affrontare quotidianamente. "Negli ultimi tempi ho scritto diverse mail sia alla Movibus sia all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della città metropolitana di Milano", scrive Oliveri. Tuttavia, i suoi tentativi di ottenere risposte sono stati vani. Movibus avrebbe risposto con messaggi generici, quasi preimpostati, mentre il Comune di Nerviano non ha dato alcun riscontro.