Apre Museointeract App e nuovo sito | Esperienza nuova

Un'esperienza immersiva e innovativa alla scoperta della Val Sanagra, combinando sapere, tecnologia e narrazione coinvolgente. Con l'apertura di MuseoInteract app e del nuovo sito, il Museo Etnografico e Naturalistico di Grandola ed Uniti trasforma la visita in un viaggio emozionante, arricchito da contenuti scientifici accessibili a tutti. L’obiettivo è quello di avvicinare grandi e piccoli alla cultura e alla natura del territorio, rendendo ogni visita un’esperienza memorabile e stimolante.

GRANDOLA ED UNITI (Como) Un nuovo punto di vista e una nuova narrazione per coinvolgere nella conoscenza di un territorio. È così nato il progetto MuseoInteract – Val Sanagra, presentato dal Museo Etnografico e Naturalistico della Val Sanagra, e pensato per accogliere una vasta e diversificata platea di visitatori, a cui vengono offerti contenuti scientifici accanto a strumenti coinvolgenti e accessibili. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza unica a chi visita il Museo, sia fisicamente che virtualmente. Al centro della proposta, c'è l'app interattiva " GiocaMuseo – Avventura in Val Sanagra ", rivolta a un pubblico giovane e scolastico, ma coinvolgente per tutte le età .