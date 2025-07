Adriano Panatta la leggenda del tennis compie 75 anni

Adriano Panatta, autentico simbolo del tennis italiano e internazionale, oggi celebra 75 anni di passione, vittorie e carisma. Con record storici come la conquista di Internazionali e Roland Garros nello stesso anno, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport. Ma è stato il suo carattere unico a conquistare gli italiani, ispirandoli a scoprire e amare uno sport fino ad allora meno diffuso. La sua storia continua a emozionare e motivare nuove generazioni.

