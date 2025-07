Trump preme per la tregua a Gaza e Netanyahu lo candida al Nobel per la Pace

In un contesto di tensioni e sangue che non si placa, le diplomazie mondiali cercano una via d’uscita. Trump preme per una tregua a Gaza mentre Netanyahu, sorprendentemente, candida l’ex presidente americano al Nobel per la pace. Un gesto che solleva interrogativi e speranze in un’area segnata da conflitti incessanti. La scena internazionale si prepara a un nuovo capitolo, ma il prezzo della pace resta altissimo.

Roma, 8 luglio 2025 – Gli Usa premono per una tregua a Gaza dopo che Hamas pare aver accettato il "piano per Pace" avanzato dagli Stati Uniti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è volato a Washington per incontrare Trump e ha annunciato di aver candidato Trump al Nobel per la pace. Intanto nella Striscia si continua a morire da una parte e dall'altra. Cinque soldati sono rimasti uccisi e altri 14 feriti ieri da un ordigno esplosivo a Beit Hanun, nel nord della Striscia di Gaza. Lo rendono noto oggi le Forze di difesa israeliane (Idf), citate dai media dello Stato ebraico.

In questa notizia si parla di: trump - pace - tregua - gaza

