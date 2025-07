Le reazioni | Direzione giusta | Giunta immobile

Le reazioni alla giunta immobile e alla direzione apparentemente stabile della città sono state oggetto di vivaci confronti. Secondo il Sole 24 Ore, i commenti dei principali partiti cittadini riflettono una realtà complessa e ricca di sfumature. L’onorevole Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia sottolinea l’aumento della fiducia nella squadra di Zattini, mentre Enrico Monti del PD invita a riflettere sulle prossime strategie da adottare. La questione rimane aperta: qual è la vera direzione che prenderà forlì?

Al dato diffuso dal Sole 24 Ore sono seguiti i commenti dei rappresentanti dei principali partiti cittadini: l’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Enrico Monti, segretario territoriale per Partito Democratico. "Siamo orgogliosi – afferma Buonguerrieri – del fatto che la fiducia dei cittadini forlivesi nel sindaco Zattini e nella giunta di centrodestra sia, non solo confermata, ma anche aumentata dal giorno delle elezioni ad oggi. Tanto più lo siamo come esponenti di Fratelli d’Italia, ovvero il partito di maggioranza relativa che esprime assessori con deleghe particolarmente rilevanti per la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it