Polo della Moda cancellato La linea di Graziano Delrio | | È ora di deporre le armi Massari? Non ha fatto calcoli

L'annuncio del trasferimento della linea di Graziano Delrio da Polo della Moda scuote Reggio Emilia: un colpo duro per il settore e per la città. Mentre Maramotti rispetta la decisione, si chiede un'apertura per rilanciare questo investimento strategico. È il momento di unire le forze, deporre le armi e lavorare insieme per il futuro di Reggio, perché solo così si può costruire una rinascita solida e duratura.

"La decisione di Maramotti va rispettata, ma l’Amministrazione tenga la porta aperta al ‘Polo della Moda’ perché sarebbe un investimento fondamentale". E poi un appello a Confindustria e sindacati: "Ora è il momento di deporre le armi e lavorare tutti assieme per il bene della città". Graziano Delrio, senatore e uno dei ‘padri’ del Pd reggiano interviene sul clamoroso dietrofront di MaxMara, in difesa del sindaco Marco Massari e con un messaggio urbi et orbi, dicendosi pronto a fare la sua parte per ricucire la spaccatura con parole al miele per Maramotti. Graziano Delrio, cosa pensa della vicenda del ‘Polo della Moda’? "Innanzitutto vorrei fare una premessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo della Moda cancellato. La linea di Graziano Delrio:: "È ora di deporre le armi. Massari? Non ha fatto calcoli"

In questa notizia si parla di: polo - moda - graziano - delrio

“Clima di divisione”: Max Mara cancella il Polo della Moda a Reggio Emilia dopo le denunce di maltrattamenti delle lavoratrici - In un colpo di scena che scuote il settore della moda italiana, Max Mara Fashion Group annuncia la cancellazione del suo ambizioso progetto "Polo della Moda" a Reggio Emilia.

Polo della Moda cancellato. La linea di Graziano Delrio:: È ora di deporre le armi. Massari? Non ha fatto calcoli; Reggio, il 30 maggio a San Pellegrino una serata con Delrio su Israele e Palestina; Delrio, aut aut a Schlein “Più spazio, o cattolici fuori dal Pd” L’ex ministro, Prodi e Castagnetti fondano Comunità Democratica Iniziativa il 18 gennaio a Milano.

Polo della Moda cancellato. La linea di Graziano Delrio:: "È ora di deporre le armi. Massari? Non ha fatto calcoli" - Il Comune tenga le porte aperte, è il momento di lavorare tutti assieme per il bene della città". Scrive msn.com

Graziano Delrio - Corriere.it - Già sindaco di Reggio Emilia e vicepresidente dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), è stato ministro per gli Affari regionali nel ... Come scrive corriere.it