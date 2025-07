Count down per il ritorno al Maradona scatta la caccia ai 30 mila abbonamenti

Il countdown è iniziato: il ritorno al Maradona scalda i cuori dei tifosi azzurri, pronti a conquistare i 30 mila abbonamenti per la stagione 2025-2026. Con prezzi e modalità ormai alle porte, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di passione e entusiasmo. La corsa è aperta: chi sarà protagonista di questa straordinaria avventura?

Il Napoli accende l'entusiasmo dei suoi tifosi: oggi il club azzurro annuncerà prezzi e modalità della campagna abbonamenti 2025-2026, dando ufficialmente il via alla nuova stagione. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, la società di De Laurentiis si prepara a un nuovo boom di adesioni, con l'obiettivo dichiarato di riempire ogni settore del "Maradona". L'effetto scudetto vinto il 23 maggio scorso è ancora vivo, tanto che – come sottolinea ancora Repubblica Napoli – il Napoli potrebbe anche vendere soltanto biglietti singoli per ogni gara, facendo comunque registrare il tutto esaurito.

