Un ponte tra culture a tavola Tutti i sapori dell’Est Europa | Qui i clienti ritrovano casa

Salumi polacchi, panna acida, ingredienti per preparare piatti che sono "casa" per migliaia di ucraini, moldavi, romeni, bulgari, croati, bielorussi e russi. È il Mix Markt di Lissone, il punto vendita di una catena di negozi di cibi provenienti dall'Est europeo: sugli scaffali carne, pesce, latte, formaggio, sottaceti, marmellate e dolci, oltre a bevande analcoliche e alcoliche. "Nel nostro negozio - dicono Caterina e Vadim - offriamo le specialità dei Paesi dell'Est Europa: prodotti ucraini, specialità polacche e della cucina romena, bulgara, moldava e molto ancora. Prodotti familiari e amati, oppure si potranno scoprire golosità gastronomiche per un viaggio nei sapori".