Netanyahu a cena da Trump | Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace

Durante una cena alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha sorpreso tutti annunciando di aver candidato Donald Trump al Nobel per la pace, sottolineando come il presidente stia lavorando incessantemente per portare stabilità in Medio Oriente. Con questa nomina, il premier israeliano evidenzia il ruolo determinante di Trump nei processi di pace regionali, puntando i riflettori su una possibile svolta storica. Ma quali sfide attendono ancora questa diplomazia in evoluzione?

Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca per una cena col presidente Usa, ha detto di aver candidato Donald Trump al Nobel per la pace. Il premier israeliano ha consegnato al presidente degli Stati Uniti una lettera da lui inviata al comitato per il premio. «Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un Paese, in una regione dopo l'altra», ha detto il premier israeliano durante la cena con Trump.

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" - L'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca promette di riportare l'attenzione sulla complessa situazione mediorientale, mentre le tensioni continuano a esplodere nel Mar Rosso con un nuovo attacco che ha causato feriti e vittime innocenti.

