McKennie Juve senza rinnovo è molto probabile la cessione | da definire questi dettagli ma si fa strada questo scenario Ultime

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più incerto: senza un rinnovo imminente, la sua cessione sembra ormai molto probabile. La società bianconera valuta attentamente questa possibilità, considerando anche gli aspetti economici e tecnici. Tutti gli aggiornamenti sul centrocampista statunitense, classe 1998, indicano che si sta delineando uno scenario in cui McKennie potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione di mercato. Ecco cosa c'è da sapere...

McKennie Juve, senza rinnovo è molto probabile la cessione: tutti gli ultimi aggiornamenti sullo statunitense. Il mercato bianconero torna a vedere al centro delle trattative il nome di Weston McKennie. Il centrocampista classe 1998 è di nuovo sul mercato, e la sua permanenza a Torino è messa in discussione. McKennie, il cui contratto scade tra un anno, non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza bianconera per un prolungamento. Per questo motivo, il calciomercato Juventus potrebbe decidere di separarsi dal centrocampista già in questa sessione di mercato, se dovessero arrivare offerte concrete per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, senza rinnovo è molto probabile la cessione: da definire questi dettagli ma si fa strada questo scenario. Ultime

In questa notizia si parla di: mckennie - juve - rinnovo - molto

McKennie Juve, il centrocampista americano è sempre più decisivo per i bianconeri. Nessuno come lui nelle ultime due stagioni: il dato - Weston McKennie si sta rivelando un elemento cruciale per la Juventus, con il suo contributo offensivo sempre più evidente.

#Juventus , per #McKennie rinnovo lontano e possibile cessione #europacalcio Vai su X

Il rinnovo di McKennie con la Juventus non è più scontato: per una buona offerta può anche lasciare subito la Juventus [Giovanni Albanese] Vai su Facebook

Tuttosport - McKennie-Juventus, rinnovo in stand by: resta il tema commissioni; Juve-Tudor: il giorno dell’annuncio-rinnovo. Le ultime su McKennie e Gatti; McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly.

McKennie Juventus, clamoroso: non si esclude a priori la cessione nel caso in cui… Lo scenario a sorpresa sull’americano - Lo scenario a sorpresa sul mediano americano ex Schalke Il futuro di Weston McKennie alla Juve rischia di farsi più i ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus, per il centrocampo idea Florentino del Benfica - La Juventus non ha ancora trattato il rinnovo di contratto con McKennie, e al suo posto starebbe studiando il mediano portoghese. Come scrive msn.com