Trump ha promesso di inviare altre armi all’Ucraina

Trump ha promesso di inviare altre armi all’Ucraina, segnando un deciso cambio di rotta dopo la sospensione delle forniture militari. La sua decisione arriva in risposta all’intenso attacco russo che ha colpito Kyiv e altre città con oltre 550 droni e missili, evidenziando l’urgenza di rafforzare la difesa ucraina. «Stanno...», conclude il presidente, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti nel sostenere la resistenza ucraina in un momento critico.

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno le forniture militari all'Ucraina, appena una settimana dopo averle sospese. La decisione arriva in risposta al più grande attacco aereo russo dall'inizio della guerra, che venerdì ha colpito Kyjiv e altre città ucraine con oltre cinquecentocinquanta droni e missili. «Dobbiamo inviare più armi. Devono potersi difendere», ha dichiarato il presidente lunedì dalla Casa Bianca. «Stanno subendo colpi molto duri. Tanta gente sta morendo in quel disastro. Stiamo per inviare altre armi, principalmente difensive. Non voglio vedere altre persone uccise», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti che al momento non ha chiarito l'entità esatta delle forniture.

