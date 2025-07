Accoglienza regale | Kate Middleton e i Macron a Londra

Londra si veste di eleganza e regalità per un evento indimenticabile: Kate Middleton e i Macron si incontrano in una cerimonia di Stato che trasuda stile e raffinatezza. La capitale britannica torna protagonista di un momento di prestigio internazionale, dove cortesia e tradizione si fondono in un’ospitalità da sogno. Scopri come questa accoglienza regale ha sottolineato l’importanza di un legame diplomatico forte e raffinato. Un incontro da ricordare, che parla di classe e storia.

Un incontro di Stato con stile: Kate Middleton accoglie i Macron a Londra in una cerimonia regale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Accoglienza regale: Kate Middleton e i Macron a Londra

In questa notizia si parla di: regale - kate - middleton - macron

Kate Middleton, il look coordinato con la piccola Charlotte: gli orecchini della Regina Elisabetta e il cappello da 800 euro Vai su Facebook

Saranno William e Kate ad accogliere Macron a Windsor. Carlo Re uscente?; Kate Middleton prepara il suo ritorno in tiara: quando e perché l’evento è così atteso; Re Carlo, gli eventi estivi dove parteciperà anche Kate Middleton.

William e Kate Middleton accoglieranno domani Macron a Windsor: «Carlo è ormai un "re uscente", per loro prove generali da sovrani» - Ma ad accoglierli non saranno Re Carlo e Camilla, ma i futuri eredi al trono: ovvero William ... Secondo msn.com

William e Kate accolgono i Macron senza Carlo: ''Le prove generali della futura monarchia'' - Domani, 8 luglio, a Windsor il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte saranno accolti in visita di Stato dai principi di ... Si legge su iltempo.it