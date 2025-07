Luci nel borgo | Spazio per tutti I prezzi? Umani

Nel cuore del borgo, “Luci nel borgo” si propone di restituire spazio a chi vive e anima il quartiere, offrendo prezzi umani e un’atmosfera accogliente. Trasformare gli ex negozi in appartamenti significa impoverire il tessuto sociale e cancellare punti di riferimento essenziali. Come sottolinea Paola Carta, le botteghe sono luci che illuminano la comunità. Un luogo come “La Servente”, nato per appassionati di magia, incarna proprio questa idea: un faro di passione e condivisione.

"Trasformare gli (ex) negozi in appartamenti è una perdita per il quartiere. Perché in questo modo si toglie, ogni volta, un pezzo di tessuto sociale. Le botteghe sono punti di riferimento. Un’insegna accesa è una luce, prima ancora di indicare un’attività commerciale". Così riflette Paola Carta, che insieme a Paolo Camozzi ha aperto nel 2020 “La Servente“, negozio per gli appassionati e i professionisti della magia e dell’illusione. Un luogo che è realtà in via Monte Cengio, a Rogoredo. "La sicurezza si costruisce anche potendo contare gli uni sugli altri", continua. E "questo non è certo un quartiere dormitorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luci nel borgo: "Spazio per tutti. I prezzi? Umani"

In questa notizia si parla di: luci - borgo - spazio - tutti

Una Serata da Non Perdere nel Cuore del Borgo di Mola! In occasione della Festa di San Giovanni Battista Dalle ore 20:30 Vieni a vivere la magia del Borgo dei Bambini, tra luci, colori e divertimento per tutte le età! Un'intera serata di festa tra le vie del Vai su Facebook

Luci nel borgo: Spazio per tutti. I prezzi? Umani; Estate Avolese, tutti gli appuntamenti: tra spettacolo, cultura e tradizione; Si accende il Natale a Gallipoli.

Casa Salce diventa Covid-free e illumina il Borgo con le luci di tutti gli anziani - Il Gazzettino - Oggi pomeriggio, 18 dicembre, nella Casa Albergo Salce di Treviso e nei complessi residenziali Borgo Mazzini Smart Cohousing e Mini Alloggi di Israa, è scattata l’iniziativa ... Da ilgazzettino.it

Le luci di Natale di questo borgo sul Lago Maggiore vi conquisteranno a prima vista - MSN - Un incantevole borgo in provincia di Varese, che dal 5 dicembre a 6 gennaio, si illuminerà con oltre 850. Lo riporta msn.com