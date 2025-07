Gaza Trump a Netanyahu | Hamas vuole la tregua 

Nella notte italiana, alla Casa Bianca, un incontro cruciale tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump: mentre Hamas spinge per una tregua a Gaza, le rispettive nazioni cercano di definire strategie condivise. Netanyahu ha affermato che Israele e gli Stati Uniti sono vicini a trovare soluzioni per i palestinesi in fuga dalla Striscia. Durante la cena, Netanyahu ha...

Nella notte italiana cena alla Casa Bianca tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Hamas "vuole" il cessate il fuoco a Gaza, ha detto il capo dell'amministrazione di Washington. Il premier dello Stato ebraico ha affermato che Israele e gli Stati Uniti sono "vicini a trovare diversi paesi" che accoglieranno i palestinesi che vorrebbero lasciare la Striscia. Durante la cena Netanyahu ha consegnato a Trump la lettera inviata al Comitato del premio Nobel per candidarlo al premio Nobel per la pace. "Voglio esprimere apprezzamento e ammirazione da parte di Israele e del popolo ebraico nei confronti della sua leadership globale e per i suoi sforzi per garantire pace e sicurezza in molte regioni, in particolare in Medioriente", ha affermato il premier di Gerusalemme.