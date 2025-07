I fantasmi di Rogoredo | Aggressioni e bivacchi Ora un piano di sicurezza

Rogoredo, spesso etichettato come il quartiere della droga, nasconde un volto diverso, fatto di cittadini e volontari che quotidianamente lavorano per costruire un’altra realtà. Nonostante i cambiamenti e la rigenerazione del Boschetto, emergono ancora sfide come aggressioni e bivacchi lungo i binari. Ora, con un nuovo piano di sicurezza, si punta a proteggere questa comunità e valorizzarne l’autentica essenza, restituendo dignità e serenità a chi ci vive.

"Rogoredo non è “il quartiere della droga“ ma si fa sempre più fatica a far emergere il lavoro quotidiano che costruisce l’altra faccia della medaglia. Il volto autentico, pulito". A dirlo sono cittadini e volontari che si danno da fare in questo luogo "dove tanto è cambiato con la rigenerazione del famigerato Boschetto, sì, ma i problemi si sono spostati, con viavai di tossicodipendenti lungo i binari della ferrovia, verso l’hinterland e pure tra le nostre case". Al punto che c’è chi farà ricorso a una vigilanza privata "perché molte volte siamo più occupati a far allontanare chi chiede insistentemente denaro o bivacca, anziché pensare alle nostre attività" sottolinea Marco Borsani, presidente del circolo Arci Mondini Aps e responsabile territoriale della cooperativa di abitanti Lum. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I “fantasmi“ di Rogoredo: "Aggressioni e bivacchi. Ora un piano di sicurezza"

