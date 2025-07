Sondaggio sul sindaco Zattini meglio del 2024 | Non deluderò i forlivesi In regione però è ultimo

Secondo un recente sondaggio di Antonio Noto, il 51% dei forlivesi confermerebbe il suo appoggio a Gian Luca Zattini alle prossime amministrative. Un dato che, sebbene leggermente in crescita, testimonia la fiducia ancora forte nella sua guida. Con oltre 600 cittadini coinvolti, emerge chiaramente come Zattini sia ancora il volto più rappresentativo per il futuro della città . Ma quali saranno le sfide da affrontare nel 2024?

Il 51% dei forlivesi sceglierebbe ancora per Gian Luca Zattini se si dovesse votare domani per le amministrative. È il risultato del sondaggio realizzato dall'istituto del celebre Antonio Noto per il quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 Ore, con un campione di 600 cittadini interpellati tra il 7 aprile e il 27 giugno. Il primo cittadino di Forlì sale così – benché di pochi decimi – rispetto alla percentuale che lo portò a vincere nel giugno dello scorso anno (50,6%) nel primo turno delle amministrative, con un consenso dunque più ampio rispetto alla già storica vittoria del 2019, avvenuta però al ballottaggio.

Sondaggio sui sindaci 2023: Zattini non perde consensi anche dopo il disastro dell’alluvione - Il Resto del Carlino - Forlì, 11 luglio 2023 – Il sindaco Gian Luca Zattini mantiene un consenso maggioritario fra i forlivesi, pari al 54,5%, esattamente la stessa percentuale dell’anno scorso. Secondo ilrestodelcarlino.it