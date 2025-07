Ora tocca a quella di via Birarelli All’ex bar del Duomo in disarmo una pedana come belvedere

Dopo mesi di attese e piccoli ostacoli burocratici, finalmente si apre al pubblico la pedana belvedere di via Birarelli, all'ex bar del Duomo. Un intervento di riqualificazione urbana nel cuore del centro storico, che valorizza le viste e invita i cittadini a riscoprire il patrimonio cittadino. Si tratta di un’opera progettata dall’amministrazione precedente, ora pronta a essere inaugurata dal nuovo sindaco, simbolo di rinnovamento e tutela del nostro patrimonio urbano.

Interventi di riqualificazione della cittĂ , specie in centro storico. Dopo la scalinata di via Zappata che scende verso piazza Roma, toccherĂ a quella ben piĂą complessa tra via Birarelli e via Pizzecolli. Un'opera conclusa da mesi, ma che non riusciva a essere inaugurata per una serie di piccoli cavilli, ora risolti. Si tratta di un'opera progettata e in parte realizzata dalla vecchia amministrazione comunale, presto inaugurata dal sindaco Daniele Silvetti e dall'assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Con una serie di interventi di questo tipo, non di grande entitĂ in termini di lavori, ma molto significativi, miglioriamo la qualitĂ complessiva della cittĂ .

Ora tocca a quella di via Birarelli. All'ex bar del Duomo in disarmo una pedana come belvedere.

