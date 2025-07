Pensione casalinghe 2025 | a chi spetta e come fare domanda

Nel 2025, anche le casalinghe potranno accedere a una pensione grazie alla legge di riforma Dini del 1995, che ha istituito un fondo dedicato alle persone impegnate in lavori non retribuiti per responsabilità familiari. Questa opportunità rappresenta un passo avanti importante per riconoscere il valore del lavoro domestico e offrire una tutela previdenziale concreta. Scopriamo insieme chi può usufruirne e come presentare la domanda.

Anche le casalinghe possono accedere a formule di pensione nel 2025 secondo quanto dispone la legge di riforma Dini del 1995. Infatti, in base a quanto prevedeva già articolo 2 della legge 3351995, poi integrato dal successivo decreto legislativo 565 del 1996, si istituisce il «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari». Grazie all’istituto, si consente ai soggetti rientranti nella definizione del fondo la possibilità di una tutela futura ai fini previdenziali. Ecco, quindi, come presentare la domanda al Fondo di previdenza e quali sono i requisiti ammessi per ricevere la pensione, in rapporto al montante di contributi versato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensione casalinghe 2025: a chi spetta e come fare domanda

