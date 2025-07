Netanyahu alla Casa Bianca Bibi candida Trump al Nobel per la pace

In un vertice dall’atmosfera carica di tensione e speranza, Netanyahu incontra Biden alla Casa Bianca, mentre il suo supporto a Trump per il Nobel per la pace scuote gli scenari geopolitici. Tra tregue fragile e colloqui delicati, le dinamiche mediorientali si fanno ancora più complesse, coinvolgendo alleanze e strategie che potrebbero cambiare il volto della regione. La scena internazionale è pronta a scoprire quale sarà il prossimo passo.

(Adnkronos) – Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L'incontro, il terzo da quando Trump è tornato al potere, si è svolto sullo sfondo di una fragile tregua tra Israele e l'Iran e nel pieno dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas, in corso a Doha.

