Il segretario di Confcommercio | | Abbiamo una quarantina di iscritti Sono attività solide e ben inserite

Negozi e supermercati di cibo etnico aprono e chiudono nel giro di un anno o anche pochi mesi. Quelli stabili, oltre i dieci anni di attività , saranno una decina fra viale Libertà , via Cavour e via Mentana. "Attualmente fra i commercianti di cibo etnico - spiega Alessandro Fede Pellone (nella foto), segretario Confcommercio Monza Brianza e Milano - abbiamo una quarantina di iscritti. Sono soprattutto cinesi e sudamericani. Facciamo più fatica a entrare in contatto con gli arabi. Gli stranieri cercano i sapori di casa, perciò si tratta di attività che funzionano, ben inserite nel tessuto commerciale del territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it