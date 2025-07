Meteo le previsioni in Campania per martedì 8 luglio 2025

Preparatevi a un martedì all'insegna delle variazioni climatiche in Campania: la giornata si apre con cieli coperti e piogge temporalesche che poi si dissolvono nel pomeriggio, portando un’aria più serena. Con temperature che oscillano tra 21°C e 27°C, il clima si mantiene moderato, mentre i venti moderati rinfrescano l’atmosfera. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per vivere al meglio questa giornata e affrontare eventuali cambiamenti atmosferici.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 8 luglio 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4741m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

