Quando un criminale di guerra nomina un golpista al Nobel per la Pace, il mondo sembra aver perso la bussola. E se poi Donald Trump e Benjamin Netanyahu, nel loro incontro, riescono a trasmettere quella sensazione di grottesco che accompagna le crisi mediorientali, l'ironia diventa quasi insopportabile. Tra complimenti e false promesse, l'ennesimo capitolo di una saga che rischia di lasciarci senza parole... questa è la realtà che affrontiamo ogni giorno.

Quando Donald Trump e Benjamin Netanyahu s’incontrano la tragedia delle guerre mediorientali tende sempre a scivolare nel grottesco. L’appuntamento di ieri sera alla Casa Bianca, in Italia era ormai notte, non ha fatto eccezione. Dopo i convenevoli del caso, in cui i due si sono lungamente complimentati a vicenda – mi verrebbe da usare un’altra espressione, tratta da Pulp Fiction – per i grandi risultati ottenuti nella guerra contro l’Iran, risultati su cui peraltro restano parecchi dubbi, Netanyahu ha annunciato infatti di avere candidato Trump a quel riconoscimento internazionale che, com’è noto a tutti, piĂą di ogni altro desidera, per lo meno da quando i giurati di Stoccolma ebbero la sfrontatezza di consegnarlo al suo predecessore, Barack Obama, e non a lui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it