L’Ucraina cerca nuovi soldati nelle carceri

L’Ucraina tappezza le sue prigioni di nuove reclute, cercando di rinforzare le unità d’assalto messe a dura prova dalla guerra. In un contesto di crisi e bisogni urgenti, i detenuti diventano protagonisti di un controverso tentativo di rinnovamento militare. Ma questa strategia solleva domande profonde sulla legalità e l’etica di un reclutamento così forzato. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa operazione estrema.

Per trovare persone da arruolare nelle sue unità d'assalto, decimate da tre anni di guerra, l'esercito ucraino sta reclutando i detenuti nelle prigioni del paese.

