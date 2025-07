Ponte sullo Stretto tra le spese militari | il circo del Governo Meloni

Hai mai immaginato che il celebre ponte sullo Stretto potesse trasformarsi in una voce di spesa militare? Sembra incredibile, ma il governo Meloni ha escogitato un inganno contabile tra NATO, PIL e propaganda, facendo entrare nel bilancio 13,5 miliardi di euro come “spesa militare”. Un vero e proprio circo politico che mette in discussione trasparenza e priorità. Ma qual è il reale scopo di questa mossa sorprendente?

Avevate mai immaginato che il ponte sullo Stretto potesse finire tra le spese militari? Forse no, ma Giorgia Meloni evidentemente pensa che questo abbia una logica. Hai capito bene. Il ponte sullo Stretto ora è "spesa militare" attraverso un artificio contabile tra NATO, PIL e propaganda. Nella lista dei trucchi di prestigio del governo Meloni, spunta un colpo di teatro degno di nota: far rientrare i 13,5 miliardi del ponte sullo Stretto di Messina nella spesa militare per rispettare le nuove soglie NATO. È successo venerdì scorso, quando il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha ammesso per la prima volta che sì, l'obiettivo è proprio quello: infilare la mega opera dentro l'accordo NATO che obbliga gli stati membri a spendere fino al 5% del PIL in difesa entro il 2035.

