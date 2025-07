Comunale Sisillo al timone | Produzioni e collaborazioni Sono grato e orgoglioso

Aldo Sisillo, il volto e la mente dietro il successo del Teatro Comunale Pavarotti Freni, si prepara a un nuovo traguardo: superare i 25 anni di dedizione a Modena. Con entusiasmo e gratitudine, afferma di voler eguagliare il record di Giancarlo Gatti, consolidando il suo ruolo di guida e innovazione. La sua lunga esperienza e passione continuano a illuminare il palcoscenico modenese, confermando il suo impegno nel portare musica e cultura sempre più in alto.

"Raggiungerò il record di Giancarlo Gatti", sorride Aldo Sisillo, onorato per la sua riconferma alla direzione del teatro Comunale Pavarotti Freni. È approdato al Comunale nel 2002, "e con il prossimo quadriennio supererò quindi i 25 anni di lavoro a Modena. Sono stati anni di lavoro intenso e credo anche importante". Maestro, è felice di proseguire il suo percorso modenese? "Certo, e ringrazio di cuore il presidente, il consiglio d'amministrazione e i soci fondatori per avermi rinnovato la fiducia. Penso che, grazie a tutti i collaboratori del teatro, in questi anni si siano fatti grandi passi avanti, per esempio nell' innovazione tecnologica, nei laboratori, nei progetti europei.