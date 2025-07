Viaggio a Baia Flaminia Weekend con 72 multe L’incubo dei residenti | | Odissea parcheggio

Se desideri trascorrere un weekend di relax a Baia Flaminia, preparati a un vero incubo: oltre 70 multe elevate in un solo fine settimana, tra divieti di sosta e parcheggi non autorizzati. L’odissea dei residenti si ripete, tra tensioni e sanzioni, rendendo il soggiorno un vero e proprio campo di battaglia tra mare e parcheggio. Eppure, non sarebbero...

A Baia Flaminia, così blu dipinta di blu, andare al mare, costa di più. Sono state oltre una settantina le multe elevate ai bagnanti nell’ultimo fine settimana. Tra questi 50 automobilisti non hanno pagato il ticket al parchimetro. E’ stata questa la trasgressione più numerosa, seguita a ruota dalle sanzioni per divieti di sosta elevati ai bagnanti che ostinatamente continuano a parcheggiare sul prato del Campo di Marte: 22. Invece non sarebbero state molte le sanzioni serali, quelleo cioè legate all’esordio della nuova zona a traffico llimitato, dalle ore 20 alle ore 6 nei due giorni di sabato e domenica, nelle stesse vie del martedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio a Baia Flaminia. Weekend con 72 multe. L’incubo dei residenti:: "Odissea parcheggio"

