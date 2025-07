Netanyahu a cena da Trump che preme per la tregua | Ho candidato Donald al Nobel per la pace Gaza uccisi 5 soldati israeliani

In una serata che ha riunito figure di grande rilievo, Netanyahu cena da Trump, che insiste sulla necessità di una tregua in Gaza. Tra tensioni e speranze di pace, il presidente statunitense ha annunciato la candidatura di Donald Trump al Nobel per la Pace, mentre si affrontano le perdite di cinque soldati israeliani. Il premier israeliano, nella Blue Room, ha sottolineato l’impegno con gli USA nel cercare soluzioni per gli sfollati palestinesi, cercando di aprire nuove strade verso la stabilità.

Il premier israeliano ricevuto a cena nella Blue Room: «Insieme agli Usa cerchiamo Paesi per gli sfollati palestinesi».

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" - L'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca promette di riportare l'attenzione sulla complessa situazione mediorientale, mentre le tensioni continuano a esplodere nel Mar Rosso con un nuovo attacco che ha causato feriti e vittime innocenti.

#NEWS - #Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di #Teheran, questo cambia tutto'. Media: '#Khamenei cerca in #Russia un salvacondotto'. #Iran: '224 morti negli attacchi israeliani'. #Israele, 24 vittime dall'inizio delle ostilità venerdì. #IDF: intercettato drone iraniano n Vai su Facebook

