Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025 2026 in arrivo | ecco le regole

L’attesa è finita: si avvicinano le nuove regole per l’assegnazione e l’utilizzazione di docenti e personale Ata per il triennio 2025-2028. Con la firma del Contratto collettivo nazionale integrativo, si delineano le modalità e le scadenze per presentare le domande, garantendo trasparenza e correttezza nel processo. Ecco cosa c’è da sapere per prepararsi al meglio e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno.

Si attende la chiusura del Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) per fissare le modalità e le date di presentazione della domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria nella scuola dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Nell’ipotesi del Ccni relativo al triennio 20252026, 20262027 e 20272028, già sottoscritto in data 29 gennaio 2025, si fa riferimento, in particolare: alle regole da applicare ai neoassunti in ruolo nell’anno scolastico 20232024; . alla questione tecnica delle modalità di invio della domanda per gli insegnanti assunti con contratto a tempo determinato e confermati in ruolo alla data del 1° settembre 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025/2026 in arrivo: ecco le regole

In questa notizia si parla di: domanda - assegnazione - utilizzazione - docenti

Sussidi alle famiglie numerose, pubblicato l'avviso di assegnazione. Quando e come presentare la domanda - È stato pubblicato l’avviso per l'assegnazione di sussidi economici alle famiglie numerose, ossia quelle con quattro o più figli.

Buonasera, che voi sappiate, è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in una scuola italiana all'estero? Non vedo riferimenti nella normativa... Grazie! Vai su Facebook

Assegnazione provvisoria docenti 2025/2026: requisiti, motivazioni e preferenze richiedibili; ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI A.S. 2025/2026: PRIME INDICAZIONI; Assegnazioni provvisorie docenti 2025, neoassunti al centro della trattativa. Le possibilità novità, domande a luglio.

Assegnazione provvisoria docenti 2025/2026: requisiti, motivazioni e preferenze richiedibili - Dovrebbe essere sottoscritto e pubblicato prossimamente il CCNI per l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione annuale dei docenti per il triennio 2025/2028 e la successiva Ordinanza Ministeriale ri ... Da tecnicadellascuola.it

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come compilare alcune sezioni della domanda - Lucio Ficara risponde ad alcune domande su utilizzazioni assegnazioni provvisorie 2025/2026. Lo riporta tecnicadellascuola.it