Pomezia, vertice alla Regione Lazio sull’azienda Esseti

, 24 gennaio 2025 – Si è svolto mercoledì mattina, facendo seguito alle riunioni bilaterali con i sindacati e poi con i vertici dell’aziendaFarmaceutici di, un incontro congiunto, in accordo con il vice presidente dellae assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, con i rappresentanti sindacali della Filctem Cgil Roma SudCastelli – Uiltec Uil Regionale, assiemeRSU e il Ceo dell’azienda Carmelo Ventra, per valutare insieme le azioni migliori da mettere in campo in primis a salvaguardia e tutela dei lavoratori e della ripresa delle attività del sito produttivo. Presenti l’assessore regionale al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni, il sindaco di, Veronica Felici e il dirigente regionale dell’area ammortizzatori sociali, Francesco Costanzo.