Mister Movie | Arriva la Riconferma per Pino Insegno a Reazione a Catena 2025?

Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Dopo una stagione condotta da, il game show preserale di Rai 1 si trova a un bivio: chi prenderà le redini del programma?Un futuro incerto per?Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, il futuro dialla conduzione disembrava incerto. Si era parlato di provini per nuovi conduttori e di un possibile cambio alla guida del programma. Tuttavia, le ultime notizie sembrano dare una svolta alla situazione.verso una?class="wp-block-heading">Sembra infatti che le quotazioni disiano in rialzo. Nonostante gli ascolti non abbiano raggiunto i picchi delle edizioni precedenti, la Rai starebbe valutando la possibilità dirlo alla conduzione.