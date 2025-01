Formiche.net - Mgcs, cosa dice l’accordo industriale per il carro franco-tedesco

Leggi su Formiche.net

Dopo anni di arresti e ripartenze, sembra che qualsi stia muovendo sul fronte del nuovoarmato. A sorpresa è stato firmato un accordo a quattro tra KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall e Thales per la costituzione di una nuova società che sarà responsabile dello sviluppo e della produzione del Main ground combat system (), nome ufficiale dell’ipoteticodi nuova generazione che dovrebbe rimpiazzare i Leopard 2 tedeschi e i Leclerc francesi entro il 2040, oltre a rappresentare il punto di riferimento per le future forze terrestri del Vecchio continente. In base a quanto noto, le quote della nuova azienda saranno equamente ripartite (25% a ogni parte) e il workshare sarà diviso al 50% tra Francia e Germania, mentre la sede si troverà a Colonia.