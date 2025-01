Anteprima24.it - Mastella e Chiusolo: “No a strumentalizzazioni su alloggi popolari”

Tempo di lettura: 2 minuti“Circa gli aumenti dei canoni di locazione per gli, dobbiamo specificare che il Comune di Benevento è completamente estraneo al processo decisionale in materia. Tuttavia riteniamo chee speculazioni politiche siano da evitare per la delicatezza del tema: gli incrementi saranno applicati solo in assenza di consegna di attestazione Isee. Il Comune, per glidi sua competenza, ha già sollecitato gli assegnatari in più occasioni con comunicati ufficiali e manifesti murali ad adempiere a quest’obbligo per non incorrere nell’incremento del canone. Invitiamo a farlo chiunque non abbia ancora provveduto. Un ulteriore sollecito sarà trasmesso, come era già in agenda, a chi è ancora inadempiente, lunedì prossimo 27 gennaio, con le modalità per provvedere alla consegna della documentazione”, spiegano il sindaco Clemente, l’assessore alle Politiche abitative Mollye il consigliere comunale e presidente della Commissione Lavori pubblici Luigi Scarinzi.