Digital-news.it - Julio Velasco protagonista di Federico Buffa Talks su Sky e NOW: la scuola del volley e la sua storia

Recordman delmondiale, campione olimpico con le donne e del mondo con gli uomini,ha scritto pagine indimenticabili delladella pallavolo italiana. Per ripercorrere la sua incredibile carriera, si racconta nella decima puntata di, la produzione originale firmata Sky Sport, cone il direttoreFerri, disponibile da domani, venerdì 24 gennaio alle 19 e alle 22.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand.La lunga conversazione, a tratti assimilabile a una lezione di pedagogia dello sport, affronterà in due episodi la metodologia e l’approccio vincente che l’Argentino ha portato nella pallavolo azzurra, dal suo arrivo a Jesi ad oggi: la “”.Prima di entrare nel vivo della carriera e della filosofia del CT della Nazionale azzurra femminile di, vincitrice dell’oro olimpico a Parigi 2024, conFerri, faremo però un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta delle origini di, per conoscere la sua vita prima dell’arrivo in Italia, alle origini del suo percorso da allenatore, quando viveva in Argentina.