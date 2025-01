Oasport.it - Jannik Sinner in vista della finale degli Australian Open: “Sarà una partita in cui può accadere di tutto”

ce l’ha fatta e per la terza volta in carrieraprotagonista di unadi uno Slam. Ancora a Melbourne, come nel 2024, l’altoatesino vorrà arricchire il proprio tesoretto, mettendo a referto il secondo titolo consecutivo negli. La semicontro l’americano Ben Shelton, vinta per 7-6 (2) 6-2 6-2, è stata complicata più di quanto dica il punteggio.“È stata unacon tanta tensione. L’ho gestita bene e l’abbiamo portata a casa. Sono fortunato ad aver trovato due coach come Vagnozzi e Cahill, sono diversi e mi fanno crescere come giocatore e come persona“, ha raccontato a Sky Sport il pusterese.“Lo scorso anno è stata dura per tante cose che sono successe fuori dal campo, quest’anno vorrei gestirle diversamente. Farò un lavoro leggero, un allenamento per sentire la palla e poi mi riposerò, è stato un match molto fisico.