Incendi di Los Angeles, anche l'Italia è a rischio? Il Wwf: "Clima molto simile alla California"

I tragicidi Loshanno riaperto grandi polemiche sulla gestione delle aree boschive negli Stati Uniti e non solo.o di Los, può accadereda noi? (ANSA) Notizie.comQuanto accaduto inha portatofuga di ben 30mila persone. A contribuire all’episodio diversi fattori. Dsiccità ai venti caldi che si muovono su quella zona. Situazioni scatenate però da un episodio che deve essere ancora analizzato con maggiore precisione dagli inquirenti.Edoardo Nevola, responsabile delle foreste per Wwf Italia, ha parlato dell’episodio a Notizie.com specificando: “Perché questoo di Losè stato esplicativo delin generalein Europa e nei Paesi mediterranei? Per quanto la distanza geografica sia notevole, ilin, Mediterraneo e Sudafrica.