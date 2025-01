Isaechia.it - Grande Fratello, Jessica fa nuova rivelazione choc su Luca Calvani e parte la censura: ecco cosa ha detto

Leggi su Isaechia.it

Morlacchi, dopo aver volontariamente abbandonato il gioco, è tornata ad essere una concorrente ufficiale del. (Clicca QUI per leggere il resoconto della puntata di ieri).Grazie alla possibilità del ripescaggio, il pubblico da casa l’ha scelta come preferita per poterle concedere una seconda chance.La cantante romana è tornata nella Casa con dei conti in sospeso. Primo tra tutti quello con, con cui aveva condiviso una particolare sintonia di cui – in un primo momento – non aveva voluto fornire dettagli, per evitare di compromettere la decennale relazione amorosa dell’attore con il suo compagno.Nei giorni trascorsi fuori dal GF, però,ha appreso tramite i video che ciò che avrebbe voluto proteggere con l’eleganza del silenzio, era in realtà già trapelato e divenuto di dominio pubblico.