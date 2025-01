Anteprima24.it - Elezioni Regionali, il Movimento 5 Stelle si riunisce per definire il programma

Tempo di lettura: 2 minuti“In vista delle prossimein Campania, ildella provincia di Caserta si prepara a un incontro fondamentale per la costruzione delregionale che darà voce alle esigenze e alle aspettative del nostro territorio” – così Giuseppe Buompane, Coordinatore Provinciale – Caserta del M5S in vista della riunione provinciale di questa sera.“Il nostro incontro provinciale sarà un momento di confronto e condivisione, dove comunità, attivisti e iscritti delsi riuniranno per mettere insieme le idee, le proposte e le soluzioni che guideranno la nostra campagna elettorale”. – continua il Coordinatore Provinciale. “Ilche stiamo costruendo parla in modo chiaro e concreto di sanità, lavoro, ambiente e delle nuove sfide che la nostra regione è chiamata a affrontare nei prossimi anni.